В Петербурге арестовали мужчину, до смерти избившего мать пятерых детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Суд в Невском районе Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Павла Искандарова, задержанного за избиение до смерти его сожительницы, матери пятерых детей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Невский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Искандарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего"), сроком по 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении. Сам арестованный не возражал против такого решения суда.

Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщили, что на этой неделе в городе задержали мужчину по подозрению в избиении его сожительницы в квартире на Дальневосточном проспекте. Женщина, которая являлась матерью пятерых детей, была доставлена в больницу, где умерла от полученных травм. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему предъявили обвинение.

Сам инцидент произошел 15 мая. По данным СК, "несвоевременность возбуждения уголовного дела вызвана поступлением из органов полиции материалов проверки о совершении данного преступления лишь 22 мая".

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила в своем аккаунте в Twitter, что старшему из детей погибшей женщины 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и получила от государства квартиру по программе поддержки многодетных семей.

По данным уполномоченного, дети пока находятся в больнице. Решается вопрос оформления опеки над ними на их деда, который живет в Санкт-Петербурге.