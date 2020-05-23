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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
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СК возбудил дело по факту захвата отделения "Альфа-банка" в центре Москвы

Столичная прокуратура поставила ход расследования уголовного дела на контроль

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о захвате заложника в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственном комитета. 

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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве. Главное

"Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ ("Захват заложника")", - сказали в СК. 

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, столичная прокуратура поставила ход расследования уголовного дела на контроль.

Теги
РоссияЗахват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве. Главное
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