СК возбудил дело по факту захвата отделения "Альфа-банка" в центре Москвы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о захвате заложника в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственном комитета.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ ("Захват заложника")", - сказали в СК.
Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, столичная прокуратура поставила ход расследования уголовного дела на контроль.