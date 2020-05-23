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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
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Личность захватчика отделения банка в центре Москвы установили

При этом в ГУ МВД по Москве отметили, что пока не удалось установить мотив действий злоумышленника

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили личность мужчины, захватившего отделение "Альфа-банка" на Земляном валу в центре Москвы.

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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве. Главное

Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин. 

"Мужчина - житель России, приехал из другого региона", - сказал он. По словам Васенина, он все еще находится в банке, где проводятся оперативные мероприятия и следственные действия. 

"Ответить на вопрос, по каким причинам он это совершил, мы пока не можем, в этом вопросе сейчас разбираемся", - добавил Васенин.

Сотрудники полиции проводят экспертизу устройства, находившегося у захватчика. "Был ли это муляж или настоящее взрывное устройство, выясняется", - сказал Васенин.

Теги
РоссияЗахват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве. Главное
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