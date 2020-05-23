Личность захватчика отделения банка в центре Москвы установили

Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"Мужчина - житель России, приехал из другого региона", - сказал он. По словам Васенина, он все еще находится в банке, где проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.

"Ответить на вопрос, по каким причинам он это совершил, мы пока не можем, в этом вопросе сейчас разбираемся", - добавил Васенин.

Сотрудники полиции проводят экспертизу устройства, находившегося у захватчика. "Был ли это муляж или настоящее взрывное устройство, выясняется", - сказал Васенин.