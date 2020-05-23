Полиция открыла дело по статье "хулиганство" за нападение на офис Медведчука

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" за нападение на офис партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в центре Киева. Об этом сообщила в субботу корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Печерского районного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Тищенко.

"За совершение противоправных действий сегодня во время акции на улице Васильковской правоохранители доставили 17 человек в Печерский управления полиции. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины", - сказала она.

По информации пресс-секретаря, сейчас в районном управлении устанавливают анкетные данные задержанных и собирают объяснения. "После проведения проверки действиям каждого будет дана правовая оценка", - сказала она.

По словам Тищенко, за правонарушение задержанным грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет.

Вместе с тем она не подтвердила информацию о пострадавших в результате нападения на офис ОПЗЖ. "Данных о пострадавших нет", - сказала Тищенко.

Ранее пресс-служба самой партии сообщала, что серьезно пострадал один из охранников офиса. Он получил травму головы и был госпитализирован.