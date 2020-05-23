Источник: захватчик банка в Москве слишком пьян, чтобы его опрашивать

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не могут опросить мужчину, который задержан за захват людей в отделении "Альфа-банка" в центре Москвы, из-за того, что он находится в состоянии сильного опьянения. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

"Мужчина, подозреваемый в захвате людей в банке, находится в состоянии сильного опьянения, из-за чего не получается его опросить", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что не исключено, что мужчина находится под действием наркотических средств.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия была найдена бутылка вина, которое захватчик пил в офисе банка.

В субботу днем мужчина ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. При нем была сумка одного из агрегаторов по доставке еды. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шестерых человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка. В ходе штурма он был задержан, заложник освобожден. Пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мужчина находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу. СК возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ ("Захват заложника").