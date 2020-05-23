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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
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Delivery Club опроверг участие курьеров сервиса в инциденте в отделении "Альфа-банка"

В пресс-службе сервиса заявили, что его сотрудники "ответственно относятся к своему делу и стараются принести окружающим максимум пользы"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сервис доставки еды Delivery Club опроверг участие кого-либо из курьеров сервиса в инциденте с захватом отделения "Альфа-банка" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

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"Delivery Club опровергает участие курьеров сервиса в сегодняшнем инциденте в отделении "Альфа-банка". У выросшей популярности нашего сервиса появилось неожиданное последствие: мужчина в обычной зеленой куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к нам никакого отношения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники сервиса "ответственно относятся к своему делу и стараются принести окружающим максимум пользы - особенно в период борьбы с коронавирусом, когда их работа стала невероятно важной для жителей нашей страны".

Теги
РоссияЗахват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве. Главное
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