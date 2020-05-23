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Источник: в Ярославской области при пожаре в частном доме погибли женщина и трое детей

Инцидент произошел в деревне Тараканово

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Женщина и трое детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в деревне Тараканово Угличского района Ярославской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В результате пожара в частном доме, по предварительным данным, погибли четыре человека - женщина и трое детей", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, во время возгорания в доме находились десять человек. По информации главы района Анатолия Курицына, одному из погибших детей было пять лет, двое других - двойняшки в возрасте двух лет. Также погибла женщина. Остальные находившиеся в доме не пострадали.

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