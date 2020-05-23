Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии. Такое решение суд принял на заседании в субботу.

"Назначить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 20 июля", - объявил судья.

В ночь на 22 мая компания из девяти человек отдыхала на берегу пруда в районе села Новоселица в Житомирской области. В результате возникшего конфликта местный житель, профессиональный охотник, застрелил семь человек. Одному удалось убежать и вызвать полицию. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.

В числе убитых, по информации украинских правоохранителей, трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые приехали в отпуск после длительного пребывания в зоне силовой операции в Донбассе. Подозреваемый в убийстве был задержан в тот же день, ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения.