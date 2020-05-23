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В Киеве найдено тело депутата Рады с огнестрельным ранением

Полиция и прокуратура проверяют "все возможные версии произошедшей трагедии"

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции Украины проводят следственные действия по факту обнаружения в Киеве тела депутата Рады Валерия Давыденко с огнестрельным ранением. Об этом сообщил в субботу заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. 

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы", - написал он в Facebook

Полиция и прокуратура, по словам Геращенко, проверяют "все возможные версии произошедшей трагедии". Ранее украинские СМИ сообщили, что тело парламентария обнаружила уборщица, а рядом с ним был найден пистолет. 

На сайте Верховной рады сообщается, что Валерий Николаевич Давыденко родился 16 марта 1973 года. В парламент был избран по 208-му округу в Черниговской области, самовыдвиженец, беспартийный, член депутатской группы "Доверие". 

В парламенте предыдущего созыва Давыденко был во фракции "Блока Петра Порошенко". В 2013-2014 годах при президенте Викторе Януковиче работал в должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины. Занимался предпринимательством, являлся генеральным директором компании "Агродом" по переработке и сбыту сельхозпродукции.

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