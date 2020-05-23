{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На востоке Москвы столкнулись автобус и маршрутка

В аварии пострадали два человека

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Автобус и маршрутка столкнулись на Алтайской улице на востоке Москвы, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На Алтайской улице в районе дома 31 произошло ДТП с участием автобуса и маршрутного такси. Пострадали два человека. Движение в районе ДТП полностью перекрыто", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги
Россия
В Киеве найдено тело депутата Рады с огнестрельным ранением
Полиция и прокуратура проверяют "все возможные версии произошедшей трагедии"
Читать полностью