На востоке Москвы столкнулись автобус и маршрутка

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Автобус и маршрутка столкнулись на Алтайской улице на востоке Москвы, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На Алтайской улице в районе дома 31 произошло ДТП с участием автобуса и маршрутного такси. Пострадали два человека. Движение в районе ДТП полностью перекрыто", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия устанавливаются.