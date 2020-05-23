Ярославские власти предоставили жилье семье, трое детей из которой погибли в пожаре

ТАСС, 23 мая. Власти Ярославской области предоставили временное жилье многодетной семье, трое детей из которой погибли в результате пожара в частном жилом доме в деревне Тараканово Угличского района. Губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook заверил, что вопрос с постоянным местом жительства также будет решен.

"Окажем максимальную помощь семье, потерявшей и все имущество. Сейчас погорельцы поживут в соседнем селе, где им выделено помещение с необходимыми вещами. Дальше решим вопрос с постоянным местом жительства", - говорится в сообщении.

Вместе с тремя детьми погибла 68-летняя женщина, которую приютила эта семья. Отца и пятерых старших детей в момент пожара не было дома. Мать находилась в теплице рядом с домом, уточнил Миронов.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме поступило в 13:12 мск. Огонь уничтожил постройку на площади 60 кв. м.

Следственное управление СК по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Региональная прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.