В Минавиации Пакистана заявили, что расследование авиакатастрофы в Карачи займет 3 месяца

ИСЛАМАБАД, 23 мая. /ТАСС/. Специальная комиссия по расследованию причин крушения самолета Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" завершит расследование в течение 3 месяцев. Об этом в субботу заявил министр авиации Гулам Сарвар Хан.

"Я обещаю, что расследование будет прозрачно, - заявил Сарвар Хан. - Правительство сделает его выводы достоянием общественности". "Мы постараемся завершить все процедуры в трехмесячный срок, - сказал министр. - Комиссия уже приступила к расследованию, в ближайшее время к нему присоединятся эксперты компании Airbus из Франции и Германии".

Гулам Сарвар Хан также подчеркнул, что министерство намерено проверить юридический статус жилых построек близ аэропорта им. Джинны в Карачи.

"Порядка 1 500 акров (прим. 607 гектар - прим. ТАСС) земель, находящихся в собственности Управления гражданской авиации, были незаконно застроены, - заявил Сарвар Хан. - Это ошибки правления предыдущих режимов, мы до сих пор пытаемся их исправить". "Высокие здания запрещены около аэропортов, - подчеркнул он. - Если вблизи аэропорта будут найдены незаконные жилые постройки, то будут приняты соответствующие меры".

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" в пятницу потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На борту находились 99 человек. По информации министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение с птицами.

Ранее пресс-служба Министерства гражданской авиации Пакистана сообщила, что потерпевший крушение самолет прошел последнее техническое обслуживание в марте 2020 года и находился в исправном состоянии. Ведомство также объявило о создании специальной комиссии по расследованию катастрофы. В ее состав войдут четыре человека во главе с президентом Бюро по расследованию авиационных происшествий Пакистана Мухаммадом Усманом Гани.