Защита адвоката Хасавова обратилась в ЕСПЧ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Представители адвоката Дагира Хасавова, арестованного по обвинению в воспрепятствовании правосудию, обжаловали арест и нахождение их подзащитного в СИЗО. Как сообщила ТАСС адвокат Каринна Москаленко, защита просит придать жалобе приоритет, незамедлительно проинформировав правительство РФ о ней.

"Мы обратились с жалобой в ЕСПЧ на незаконное содержание под стражей нашего коллеги адвоката Дагира Хасавова и просим применить правило 40 регламента суда, то есть незамедлительно поставить в известность наши власти о поданной жалобе в связи с тем, чтобы прекратить нарушения в отношении коллеги", - сказала адвокат.

Правозащитники готовы подать в ближайшее время в суд Страсбурга жалобы "на многочисленные нарушения статей конвенции со стороны правоохранительных органов и суда". Адвокаты Хасавова и он сам обжаловали в ЕСПЧ арест и немедленно просят освободить его из-под стражи. "При очередном продлении срока ареста заседание Дорогомиловского суда Москвы прошло в отсутствии самого адвоката Хасавова, его защитников по соглашению, без его согласия на адвоката по назначению и с грубейшими нарушениями прав обвиняемого", - отметила Каринна Москаленко.

"Требования о немедленном освобождении Дагира Хасавова были направлены защитниками Генеральному прокурору России, директору ФСИН, а также председателю Верховного суда страны", - резюмировала Москаленко.

Дело Хасавова

Дорогомиловский суд Москвы продлил всем фигурантам дела меру пресечения на время судебного разбирательства - до 19 сентября. Судебное заседание из-за риска распространения коронавирусной инфекции прошло в отсутствие Хасавова и бывшего советника председателя правительства Дагестана Абдусалама Джамалутдинова, интересы которых в суде представляли адвокаты по назначению. Мосгорсуд 14 мая отменил постановление районного суда и направил его на новое рассмотрение, установив обвиняемым срок содержания под стражей до 22 мая. Предварительные слушания по делу отложены до 14:30 мск 8 июня.

Как сообщалось ранее, адвокаты по назначению находились на больничном в связи с подозрением на коронавирус. Третий фигурант дела, главный инспектор Счетной палаты республики Вадим Юсуфов, лично участвовал в рассмотрении ходатайства о продлении ему домашнего ареста на тот же срок и не стал обжаловать это решение.

Хасавову инкриминируется принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 309 УК РФ, которая предусматривает наказание от трех до семи лет колонии). Ранее он представлял в суде интересы бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, сын которого в рамках сотрудничества со следствием дал на адвоката показания. Хасавов был задержан 17 сентября 2019 года в Лефортовском суде Москвы перед началом судебного заседания. На следующий день Басманный суд Москвы отправил в рамках этого дела под домашний арест Вадима Юсуфова, а Хасавова и Джамалутдинова заключил под стражу. Вину адвокат и бывший госслужащий, в отличие от сына Юсуфова, не признают, считают уголовное дело сфабрикованным, а преследование связанным исключительно с профессиональной деятельностью юриста.