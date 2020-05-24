ФСБ прекратила дело подозреваемого во взрыве в Архангельске в связи с его смертью

ТАСС, 24 мая. Следователи ФСБ прекратили по нереабилитирующим основаниям уголовное преследование подростка, который в октябре 2018 года пронес в здание УФСБ по Архангельской области взрывное устройство и погиб от взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие ФСБ провело тщательное расследование в рамках возбужденного в отношении архангельского подростка дела о терроризме. Следователи получили результаты по ранее назначенным экспертизам, допросили свидетелей, после чего было вынесено постановление о прекращении этого дела в связи со смертью подозреваемого по нереабилитирующим основаниям", - рассказал собеседник агентства.

Прекращение уголовного производства в связи со смертью фигуранта относится к нереабилитирующим и означает, что все процессуальные действия по нему завершились, в суд информация не будет направляться. После прекращения дела о террористическом акте процесс доказывания вины умершего завершается, но обвинение не считается снятым. Исключением могут стать обстоятельства, требующие защиты честного имени умершего. Тогда близкие или представитель вправе настоять на рассмотрении дела их родственника в суде.

По словам близкого к следствию источника, материалы другого уголовного дела в отношении подростка из Москвы содержат его переписку во "ВКонтакте" с архангельским террористом, в которой они беседуют об анархистских взглядах. Дело московского подростка рассматривается в Тушинском суде Москвы, он обвиняется в изготовлении самодельного взрывного устройства в 2018 году.

Дело о теракте

Взрыв на входе в здание управления ФСБ России по Архангельской области произошел 31 октября 2018 года, было возбуждено уголовное дело по ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконное ношение боеприпасов") УК РФ. По данным следствия, взрывное устройство в здание принес подросток, который погиб при его подрыве, а трое сотрудников УФСБ получили ранения.

Оперативники провели следственные действия в школе поселка Катунино в Приморском районе в Архангельской области, где до девятого класса учился подросток, и в политехническом техникуме Архангельска, куда он поступил после школы. Также следователи встретились с руководителями учебных учреждений, а в школе были усилены меры безопасности.

В Челябинске по инициативе сотрудников ФСБ совместно с сотрудниками Следственного комитета в рамках расследования этого уголовного дела были проведены обыски у двух местных жителей, также придерживающихся анархических взглядов. Источник в правоохранительных органах сообщал ранее ТАСС, что обыски проходили у жителей Челябинска, так как они, по оперативной информации, состояли в переписке с устроившим взрыв подростком.