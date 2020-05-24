Дело возбудили о невыплате по контрактам 870 млн рублей предпринимателям Орла

ТАСС, 24 мая. Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в связи с невыплатой 870 млн рублей предпринимателям по контрактам, заключенным с подведомственными учреждениями мэрии Орла, сообщается в воскресенье на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура провела проверку соблюдения администрацией Орла законодательства при расчетах с предпринимателями по исполненным муниципальным контрактам. Возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой предпринимателям долга на сумму 870 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что специалисты финансово-экономического управления администрации Орла допустили заключение подведомственными управлениями и учреждениями контрактов, которые не были обеспечены бюджетными средствами. Предприниматели, исполнившие контракты в полном объеме, не получили 870 млн рублей. На основании выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").