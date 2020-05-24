Полиция в Самарской области разыскивает пропавшую женщину с двухлетним ребенком

ТАСС, 24 мая. Сотрудники полиции Самарской области разыскивают пропавшую женщину и ее двухлетнего сына. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

"Мама с сыном 23 мая 2020 года, примерно в 13:00 часов (12:00 мск), ушли из дома, расположенного по адресу: Самарская область, Шенталинский район, село Каменка, улица Центральная, и до настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

Полицейские незамедлительно приняли меры к розыску пропавших: осмотрено место их проживания, установлены и опрошены очевидцы, изъяты документы, проверяются места возможного пребывания пропавших, опрашиваются их знакомые и друзья семьи. "Ориентировки направлены в отделы внутренних дел области и ближайших регионов, проводится работа в медицинских, религиозных и социальных организациях", - говорится в сообщении.