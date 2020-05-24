В Пензе обнаружили тело девочки-подростка

ТАСС, 24 мая. Тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе в Пензе, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщается на сайте следственного управления СК по Пензенской области.

"23 мая 2020 года в следственное управление СК России по Пензенской области поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней девочки. Установлено, что несовершеннолетняя ушла из дома днем 22 мая 2020 года на прогулку и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий 23 мая тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района города Пензы", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").