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Два человека пропали после опрокидывания лодки на реке под Мурманском

Спасатели ведут их поиски

ТАСС, 24 мая. Сотрудники управления МЧС России о Мурманской области начали поиски двух мужчин, чья лодка перевернулась на реке Тулома. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В управление поступило сообщение от женщины, просившей провести поисковые работы в Кольском районе Мурманской области. "Заявительница вместе с мужем, детьми и другом супруга отдыхала на берегу реки Тулома. Гражданка обнаружила перевернутую лодку в воде. Местонахождение мужа и его друга неизвестно. На связь они не выходили", - отмечается в сообщении.

На место оперативно выдвинулись спасатели, они "транспортировали заявительницу и двух детей (10 и шести лет) с острова на берег и передали родственникам", "поиски продолжаются в составе группировки из шести человек и трех единиц техники", говорится в сообщении пресс-службы.

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