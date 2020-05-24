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Трехлетняя девочка пропала у реки под Псковом

Сотрудники МЧС, полиция и волонтеры начали ее поиски

ПСКОВ, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС вместе с псковскими полицейскими, волонтерами и местными жителями начали поиски под Псковом трехлетней девочки, которую в последний раз очевидцы видели около реки в садоводческом товариществе в Псковском районе. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Пропала трехлетняя девочка в СНТ [садоводческое некоммерческое товарищество] "Кебь". На месте работают водолазная группа, пожарно-спасательная часть, оперативная группа Главного управления МЧС, а также добровольцы, сотрудники полиции, местные жители", - сказала собеседница агентства.

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