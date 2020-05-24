Два человека погибли в ДТП под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Двое пассажиров легкового автомобиля, опрокинувшегося в Володарском районе Астраханской области, погибли, госпитализированы годовалый ребенок и еще одна пассажирка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области в воскресенье.

"На 53-м км автодороги Астрахань - Марфино 26-летний водитель автомобиля Ford Escort не справился с управлением и совершил опрокидывание. Два пассажира иномарки от полученных травм скончались: 58-летняя женщина при доставлении в больницу, 51-летний мужчина - в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что с места аварии госпитализированы годовалая девочка и женщина 1993 года рождения, у них закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть и причинение вреда здоровью людей, следственными органами региональной полиции проводится процессуальная проверка, добавили в управлении.