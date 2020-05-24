{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение по Волгоградскому проспекту в Москву осложнено из-за ДТП со смертельным исходом

Авария произошла в районе Самаркандского бульвара

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Движение автомобилей по Волгоградскому проспекту в сторону центра Москвы осложнено из-за автоаварии с участием мотоциклиста со смертельным исходом. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе Самаркандского бульвара произошло столкновение легкового автомобиля и мотоциклиста. В результате погиб один человек. Движение от Ферганской до Ташкентской улицы в сторону центра Москвы серьезно осложнено", - сказал собеседник агентства.

По его словам на месте происшествия присутствуют сотрудники ГИБДД и скорой помощи, выясняются все обстоятельства случившегося.

Теги
Россия
Крушение пассажирского самолета в Пакистане
Работа спасателей на месте крушения самолета в Карачи была затруднена плотной застройкой
Предварительной причиной авиакатастрофы называют столкновение с птицами
Читать полностью