Движение по Волгоградскому проспекту в Москву осложнено из-за ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Движение автомобилей по Волгоградскому проспекту в сторону центра Москвы осложнено из-за автоаварии с участием мотоциклиста со смертельным исходом. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе Самаркандского бульвара произошло столкновение легкового автомобиля и мотоциклиста. В результате погиб один человек. Движение от Ферганской до Ташкентской улицы в сторону центра Москвы серьезно осложнено", - сказал собеседник агентства.

По его словам на месте происшествия присутствуют сотрудники ГИБДД и скорой помощи, выясняются все обстоятельства случившегося.