СК по Адыгее проверяет обстоятельства невыплат медработникам, борющимся с коронавирусом

МАЙКОП, 24 мая. /ТАСС/. Следователи управления СК РФ по Адыгее начали проверку по факту невыплаты медицинским работникам республики, участвующим в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, положенных денежных средств. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

"По данному факту начата процессуальная проверка. В результате принятых в ходе проверки мер всем работникам станции скорой медицинской помощи произведены соответствующие выплаты стимулирующего характера на общую сумму более 1,3 млн рублей. В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы.

В субботу утром в соцсетях было размещено видео, на котором бригада скорой медпомощи Адыгеи сообщила, обращаясь к президенту РФ, что они не получили за свою работу стимулирующих надбавок за особые условия труда, связанные с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом. В тот же день в соцсетях появилось другое обращение, в котором та же группа медработников сообщила, что, ознакомившись с федеральными приказами на выдачу федеральных средств, она отзывает свое обращение в Владимиру Путину.

Получены объяснения от медработников, руководства станции скорой медицинской помощи, истребованы необходимые документы. Установлено, что выплаты стимулирующего характера не осуществлены 97 медработникам станции скорой помощи. И.о. руководителя управления СК по Адыгее провел встречи с коллективом и руководством станции скорой помощи и с представителями министерства здравоохранения республики, отметили в пресс-службе.

"Выяснено, что указанная ситуация с невыплатой стимулирующих надбавок возникла вследствие неверного толкования соответствующего постановления правительства РФ. Медработники станции скорой медицинской помощи относятся к категории лиц, имеющих право на получение стимулирующих выплат", - добавили в пресс-службе ведомства.

По данным оперштаба республики, в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 671 человека, на лечении находятся 372, прирост за сутки составил 49 случаев. С начала пандемии в республике выздоровели 290 человек, умерли девять. Больше всего случаев заболевания коронавирусом (183) выявлено в Красногвардейском районе.