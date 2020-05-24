СМИ: разбившийся в Карачи самолет мог повредить двигатели при первой попытке приземления

ИСЛАМАБАД, 24 мая. /ТАСС/. Самолет Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана", потерпевший крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи, мог трижды зацепить взлетно-осадочную полосу при первой попытке приземления. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации Пакистана.

По информации телеканала, во время первого захода на посадку двигатели самолета могли трижды зацепить взлетно-посадочную полосу. В первичном отчете об инциденте, подготовленном управлением, указано, что на ВПП было обнаружено три следа от контакта с двигателем в районе отметок 4 500 футов, 5 500 футов и 7 000 футов (1 370, 1 676 и 2 133 м соответственно). При этом следов от контакта с корпусом воздушного судна на взлетно-посадочной полосе обнаружено не было. Эксперты управления отмечают, что от контакта с поверхностью в двигателях могли отказать системы подачи топлива или смазки.

В пресс-службе Управления гражданской авиации Пакистана пока не ответили на соответствующий запрос ТАСС.

В субботу министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил, что специальная комиссия по расследованию причин крушения самолета завершит расследование в течение трех месяцев. "Я обещаю, что расследование будет прозрачно, - заявил министр. - Мы постараемся завершить все процедуры в трехмесячный срок".