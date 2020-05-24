Полицейские нашли женщину с ребенком, пропавших в Самарской области

ТАСС6 24 мая. Полицейские установили местонахождение женщины и двухлетнего ребенка, пропавших в Самарской области, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

"Сотрудниками полиции установлено местонахождение мамы и ребенка. Противоправных действий в отношении них не совершено. Жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Мать и ребенок покинули дом в селе Каменка Шенталинского района Самарской области накануне днем, с тех пор их местонахождение не было установлено.