Перестрелка произошла у ЖК "Ясный" на юге Москвы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Перестрелка произошла на территории жилого комплекса "Ясный" на юге Москвы, некоторые ее участники скрылись с места ЧП на машинах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На территории "Ясного" неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия. В настоящее время полиция объявила в розыск авто, на которых, предположительно, скрываются участники инцидента - Mercedes, Ford, Toyota", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в конфликте участвовали не менее восьми человек. "Они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь", - сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Он также сообщил о введении полицией плана "Перехват". "В связи с перестрелкой, которую устроили неизвестные на юге Москвы, введен план "Перехват". Разыскиваются две машины - Ford Focus и Toyota Capri", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС сообщили, что полиция прибыла на место происшествия и разыскивает участников инцидента. "В полицию поступила информация о хлопках в районе Каширского шоссе, 65. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, ищут участников конфликта и устанавливают его обстоятельства", - сказали в пресс-службе.