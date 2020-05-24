В России расследуется более 300 дел по фактам обстрелов Донбасса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские следователи расследуют более 300 уголовных дел, возбужденных по фактам обстрелов Донбасса. Об этом журналистам сообщила в воскресенье официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Всего на данный момент в одном производстве соединено более 300 уголовных дел, связанных с применением украинскими силовиками запрещенных средств и методов ведения войны в ходе вооруженного конфликта в Донбассе", - сказала она.

По ее словам, российские следователи установили 20 человек из числа высшего командования, а также более 30 командиров бригад и иных лиц из числа представителей силовых структур Украины, которые исполняют преступные приказы, организуя обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса, а также причастных к другим преступлениям.

Петренко отметила, что отдельные украинские командиры совершили по несколько аналогичных преступлений против гражданского населения.

В связи с тем, что территория Донбасса продолжает подвергаться регулярным артиллерийским обстрелам украинскими воинскими подразделениями, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению Главного следственного управления СК активизировать работу по фиксации доказательств преступлений в отношении мирного населения юго-востока Украины.

Петренко отметила, что подобные преступления не имеют срока давности, и все эти факты будут и впредь фиксироваться в материалах уголовного дела, объем которого составляет уже несколько сотен томов.