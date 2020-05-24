Полиция задержала трех человек после перестрелки на автостоянке на юге Москвы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали трех человек после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время <...> задержаны три человека. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о задержании одного человека и его допросе полицией. Утанавливалось, причастен ли он к происшествию у ЖК "Ясный".

В полиции подтвердили задержание троих предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы. "В настоящее время задержаны трое подозреваемых", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным источника в экстренных службах, несколько участников стрельбы приехали в столицу из Оренбурга. "Несколько участников перестрелки, по имеющимся данным, приехали из Оренбурга. Правоохранители нашли их машину Toyota", которая имеет номера Оренбургской области", - сказал собеседник агентства.

В субботу вечером на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия. Они скрылись на нескольких автомобилях, для розыска которых объявлен план "Перехват".

По словам источника в правоохранительных органах, в конфликте участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь". Пострадавших и погибших нет.

В данную новость были внесены изменения (19:51 мск) - уточняется информация о числе задержанных, (20:22 мск) - добавлены подробности.