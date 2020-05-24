В результате перестрелки на стоянке автомобилей на юге Москвы пострадал один человек

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Один человек получил ранения в результате перестрелки на стоянке машин на Каширском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, ранения в результате перестрелки получил один человек. Ему оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, участники перестрелки могли применять нарезное оружие. "Одна из сторон применяла нарезное оружие, предположительно - охотничий нарезной карабин "Сайга" калибром 7,62 мм", - сказал собеседник агентства.

Информацию о пострадавшем подтвердили в Следственном комитете. "По факту ранения мужчины в результате стрельбы на юге Москвы проводится доследственная проверка", - сообщила ТАСС представитель управления Юлия Иванова. "Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливается полная картина произошедшего", - сказала Иванова.

Корреспондент ТАСС в свою очередь нашел на месте происшествия гильзы калибра 7,62 мм, а также 9 мм. Нарезное оружие имеет более мощный патрон, а также способно поражать цель на большей дальности, чем гладкоствольное. По словам корреспондента, на месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции.

В субботу вечером на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия. Они скрылись на нескольких автомобилях, для розыска объявлен план "Перехват".

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