В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП в Володарском районе Астраханской области, где опрокинулась маршрутка, составило 13 человек. Еще трое пассажиров от госпитализации отказались, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в воскресенье.

"Из 16 пассажиров пострадали 13, трое от госпитализации отказались", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о ДТП в Володарском районе Астраханской области, где опрокинулась маршрутка. В городской клинической больнице, куда доставили пострадавших, сообщили, что пять пассажиров находятся в тяжелом состоянии, с ними работают хирурги.

Причиной ДТП, по данным МВД, могло стать оторвавшееся в движении колесо.