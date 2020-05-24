СК возбудил дело о покушении на убийство и хулиганстве после стрельбы на юге Москвы

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказала она.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело о покушении на убийство, обороте оружия и хулиганстве по факту перестрелки на Каширском шоссе на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Как сообщила Иванова, по предварительным данным, между двумя группами мужчин произошел конфликт с применением оружия. Один из них ранен. По данным полиции, задержаны трое подозреваемых.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

По информации источника в правоохранительных органах, задержанные оказались приезжими из Оренбурга. "Всего задержаны четыре человека, в том числе и раненый. Роль каждого в перестрелке устанавливается. Все они жители Оренбурга", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

В субботу вечером на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" произошла перестрелка. Ее участники скрылись на нескольких автомобилях. С целью их розыска был объявлен план "Перехват". Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. По данным Следственного комитета, ранен один человек. По словам источника в правоохранительных органах, в конфликте участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь".