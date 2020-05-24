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Источник: девять человек задержаны после стрельбы на стоянке на юге Москвы

По данным источника в правоохранительных органах, устанавливается причастность каждого из них к инциденту

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали девять человек после стрельбы на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. 

"В настоящее время вместе с раненым задержаны всего девять человек, причастность каждого из них устанавливается", - сказал собеседник агентства.

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В воскресенье вечером на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" произошла перестрелка. Ее участники скрылись на нескольких автомобилях. Для их розыска был объявлен план "Перехват". 

Как минимум четверо из задержанных - приезжие из Оренбурга. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, в конфликте участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь". ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по трем статьям УК РФ - ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

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