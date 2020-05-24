Источник: девять человек задержаны после стрельбы на стоянке на юге Москвы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали девять человек после стрельбы на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время вместе с раненым задержаны всего девять человек, причастность каждого из них устанавливается", - сказал собеседник агентства.