Мосгорсуд проведет прения сторон по делу американца Уилана, обвиняемого в шпионаже

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник проведет прения сторон по делу гражданина США Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже. В ходе выступления гособвинитель попросит суд назначить наказание американцу, свое отношение к обвинению выскажут также адвокаты обвиняемого и сам подсудимый.

Защитник Уилана Владимир Жеребенков ранее неоднократно заявлял ТАСС, что будет просить суд оправдать его клиента. Процесс над американцем начался 13 апреля в закрытом режиме, так как в материалах дела есть секретные сведения. Обвинение в отношении обвиняемого построено на показаниях свидетелей, а также документов и экспертиз. В то же время по словам Жеребенкова, на процессе дали показания и двое свидетелей защиты, которые заявили, что Уилан их не вербовал и никакими секретами не интересовался. Свидетели также рассказали, что знакомы с ним достаточно продолжительное время и ничего странного они за Уиланом не замечали.

Бывшего американского морского пехотинца Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2019 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Первый апелляционный суд Москвы 14 мая отклонил жалобу Уилана на продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ранее Мосгорсуд продлил арест гражданину США до 13 сентября.

По информации защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.