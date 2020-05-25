В аэропорту Домодедово задержали двух дебоширов, устроивших драку в самолете Сочи - Москва

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Полиция задержала двоих авиадебоширов в столичном аэропорту Домодедово после того, как они устроили драку на борту самолета, выполняющего рейс из Сочи в Москву. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово доставили в дежурную часть двух граждан, 1986 и 2001 года рождения", - сказали в полиции, и добавили, что отдел дознания по факту произошедшего конфликта проводит проверку.

Как отметили в пресс-службе, командир самолета рейсом Сочи - Москва по прилете в аэропорт Домодедово вызвал наряд полиции. Как выяснилось, во время стоянки воздушного судна и подготовки людей к высадке один из мужчин облокотился на кресло, задев сидящего пассажира. В результате между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку.