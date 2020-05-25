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В Москве около мусорного бака нашли обнаженное тело гражданки Кубы

Труп женщины обнаружили в районе Фили-Давыдково

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Обнаженное тело 22-летней гражданки Кубы обнаружено около мусорного контейнера на Кастанаевской улице в столичном районе Фили-Давыдково. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Труп 22-летней чернокожей кубинки лежало у мусорного контейнера на Кастанаевской улице в Москве. В момент обнаружения тело было полностью обнажено", - сказал собеседник агентства.

Он добавил что на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета РФ. "Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - заключил источник.

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