В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы

ТАСС, 25 мая. Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара на данный момент составляет 300 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что площадь пожара составляет 100 кв. м. Его причины выясняются. Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

В МЧС добавили, что информация о пожаре поступила в 00:15 мск. Горит крыша приемного покоя на 3-м этаже. По предварительным данным, из здания эвакуировано 74 человека, в том числе 18 человек персонала.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что пациентов с коронавирусом в этой больнице на лечении нет.

Ранее ТАСС в пресс-службе МЧС России в ответ на запрос сообщили, что с начала года сотрудники пожарного надзора министерства провели около 1 тыс. проверок в стационарах больниц и госпиталей, в результате которых выявлено более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности. В МЧС уточнили, что среди наиболее распространенных нарушений - захламленные пути эвакуации, неисправность автоматических систем пожаротушения и электросетей. В ходе проверок были выявлены девять больниц, противопожарные нарушения в которых потребовали приостановки их работы.

В новость были внесены изменения (1:24 мск) - добавлены подробности по тексту.