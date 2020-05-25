В регионах России за сутки потушили лесные пожары на более чем 10,5 тыс. га

ТАСС, 25 мая. Пожарные потушили за сутки возгорания в российских лесах на площади, превышающей 10,5 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны в понедельник.

"На 00:00 мск 25.05.2020 на территории Российской Федерации действовало 58 лесных пожаров на площади 7 924 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: 2 пожара на землях лесного фонда на площади 2 436 га (Республика Хакасия); 6 пожаров на землях лесного фонда на площади 2 110 га (Забайкальский край); 15 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 548 га (Красноярский край)", - говорится в распространенном релизе.

Помимо Забайкалья, Хакасии и Красноярского края, на которые в настоящее время приходятся самые сильные возгорания, очаги также тушат в Иркутской области, в Ямало-Ненецком АО, в Тыве, в Хабаровском крае, на Камчатке, в Якутии, в Бурятии и в других регионах.

По данным Авиалесоохраны, на пожарах в регионах работают более 2,2 тыс. человек, задействовано 355 единиц техники. С воздуха за обстановкой следят 60 воздушных судов, 28 самолетов помогают в тушении очагов в лесах.

Из-за сильных пожаров режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края и в одном районе Республики Хакасия. Особый противопожарный режим введен в 51 регионе страны.