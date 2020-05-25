В Приморье автомобиль с семьей из четырех человек упал в реку

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Автомобиль Toyota Caldina вылетел с дороги и упал в реку Уссури в Приморском крае, сообщает в понедельник пресс-служба УМВД региона.

"В районе 181 км трассы "Осиновка-Рудная Пристань" автомобиль потерял управление и опрокинулся с проезжей части в реку Уссури. При опрокидывании из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку, которая и сообщила о случившемся", - говорится в сообщении УМВД.

Со слов выжившей, в салоне остались еще три человека: отчим, мать и полуторагодовалая сестра. Автомобиль находится в реке, он затоплен. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Девочку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Предварительно известно, что семья из четырех человек автомобиле Toyota Caldina возвращалась от родственников из поселка Кавалерово в город Уссурийск.

Сейчас не известно, кто был за рулем во время аварии.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.