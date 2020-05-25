В Казани в жилом доме взорвался газ

"Произошел хлопок бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в трехкомнатной квартире № 40 на пятом этаже без дальнейшего горения. Пострадала хозяйка квартиры, личность устанавливается. Производится эвакуация людей", - отмечается в сообщении.

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Казани, пострадал один человек, жильцов эвакуируют. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В ведомстве добавили, что для жильцов организован пункт временного размещения.

"На базе школы 64 создан пункт временного размещения. Состояние здания оценит комиссия. Эвакуированы 52 человека, из них 10 детей", - говорится в сообщении.

Сейчас жителям первого и четвертого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры, уточнили в ведомстве. На месте происшествия находится начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

В Минздраве Татарстана отметили, что пострадавшая доставлена в больницу. Унее зафиксировали различные ожоги, а также сотрясение мозга с закрытой черепно-мозговой травмой.

Инцидент произошел в доме № 19 на улице Волгоградской в Московском районе Казани в 06:40 мск, пожару присвоен ранг № 1.

В новость были внесены изменения (09:15 мск) - добавлена информация о травмах пострадавшей.