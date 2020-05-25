Пожар в больнице Партизанска полностью ликвидирован

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в больнице Партизанска в Приморье, где ночью сгорела крыша. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"15:20 полная ликвидация [пожара в больнице]", - сообщили ТАСС в пресс-службе главка.

Пожар возник в понедельник на крыше городской больницы № 1. Из горящего здания были эвакуированы 56 пациентов, из которых двое в тяжелом состоянии, а также 18 медработников. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

По факту пожара прокуратура Приморья организовала проверку. Прокуроры проверят исполнение законодательства о пожарной безопасности, дадут оценку организации оказания медицинской помощи эвакуированным пациентам. Также по сообщению о возгорании Следственным комитетом проводится доследственная проверка, ход и результаты которой также поставлены на контроль прокуратурой края.

В новость были внесены изменения (08:44 мск) - добавлен информация о ликвидации пожара.