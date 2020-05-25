Житель Москвы получил тюремный срок за попытку дать взятку за возврат изъятой черной икры

ХАБАРОВСК, 25 мая. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае приговорил к 9 годам колонии жителя Москвы, который пытался дать взятку сотрудникам правоохранительных органов за возврат изъятой партии черной икры. Ему также назначили штраф в 6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

"Следствием и судом установлено, что в Хабаровске в 2016 году сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю изъяли партию икры рыб осетровых видов (395 кг), принадлежащую осужденному. Злоумышленник, проживавший в Москве, используя знакомую женщину в качестве посредника, проживавшую в Хабаровске, предложил взятку сотрудникам правоохранительных органов за возврат икры и не привлечение его к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Женщину задержали во время передачи взятки в 1 млн рублей. Мужчину позднее этапировали из Москвы в Хабаровск. В отношении него расследовалось дело по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Посредница была приговорена в 2017 году к 3,5 года и штрафу в 2 млн рублей.