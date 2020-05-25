В Петербурге задержаны мошенники, похитившие 1,5 млн рублей у пенсионеров

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Полицейские пресекли деятельность преступной группы в Петербурге, члены которой совершили серию мошенничеств в отношении пенсионеров и похитили у них в общей сложности 1,5 млн руб. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска задержаны трое активных участников группы, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров. По версии следствия, злоумышленники приобрели базу с персональными данными жителей Санкт-Петербурга на одном из рынков. Они звонили пожилым людям и представлялись их родственниками. Ссылаясь на различные тяжелые жизненные ситуации, подозреваемые просили одолжить им денежные средства в пределах 100-150 тысяч рублей. Когда доверчивые граждане соглашались, к ним приезжал курьер, который забирал деньги. По предварительным данным, ущерб, причиненный девяти петербуржцам, составил 1,5 млн рублей", - сказала Волк.

По ее словам, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Возбуждено девять уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - заключила представитель МВД.