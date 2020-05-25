В Приморье возбуждено дело после ДТП, в котором погибли три человека

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли двое взрослых и полуторагодовалый ребенок. Дело расследуется по статье о нарушении правил эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Семья из четырех человек в автомобиле Toyota Caldina возвращалась от родственников из поселка Кавалерово в город Уссурийск Приморского края. Машина вылетела с дороги и упала в реку. Из четырех находившихся в машине членов семьи найдена только 11-летняя девочка, которую выбросило из салона при падении.

"В результате ДТП погибли двое взрослых и их полуторагодовалый ребенок. Один из пассажиров - 11-летняя дочь во время опрокидывания автомобиля выпала из салона и получила травмы. <…> По факту происшествия <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств")", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Сотрудники МЧС достали автомобиль из воды. Выжившему ребенку оказана помощь медиков.