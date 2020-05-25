Источник: число раненных в перестрелке на юге Москвы возросло до двух

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Количество пострадавших в перестрелке у Каширского шоссе в Москве возросло до двух человек, они госпитализированы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По имеющимся на утром понедельника данным, в больнице с огнестрельными ранениями после перестрелки находятся два человека. У них огнестрельные ранения, предположительно полученные в результате попадания охотничьих боеприпасов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего по итогам конфликта у Каширского шоссе задержаны восемь человек, они проверяются на причастность к участию в перестрелке.

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