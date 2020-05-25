{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Казани назвали вероятную причину взрыва газа в жилом доме

Глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов отметил, что женщина, пострадавшая в результате инцидента, случайно оборвала бытовой газовый шланг в квартире
Описание
© Рустам Кильсинбаев/ТАСС

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Пострадавшая в результате хлопка газа в жилом многоквартирном доме в Казани пояснила, что случайно оборвала бытовой газовый шланг в квартире. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

"Да, [пострадала] одна девушка, которая находилась в квартире, как раз она нечаянно оборвала свой шланг бытовой, который идет на колонку. Испугалась. Когда уже покидала квартиру, произошел хлопок. [Это] то объяснение, которое она дала врачам, прибывшим на место, сотрудникам управляющей компании", - сказал он.

Теги
РоссияТатарстан
Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
СК просит арестовать захватчика отделения банка в центре Москвы
Читать полностью