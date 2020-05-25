Власти Казани назвали вероятную причину взрыва газа в жилом доме

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Пострадавшая в результате хлопка газа в жилом многоквартирном доме в Казани пояснила, что случайно оборвала бытовой газовый шланг в квартире. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

"Да, [пострадала] одна девушка, которая находилась в квартире, как раз она нечаянно оборвала свой шланг бытовой, который идет на колонку. Испугалась. Когда уже покидала квартиру, произошел хлопок. [Это] то объяснение, которое она дала врачам, прибывшим на место, сотрудникам управляющей компании", - сказал он.