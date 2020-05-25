Суд в Москве арестовал полковника ФСО, обвиняемого в крупном мошенничестве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал полковника ФСО Дмитрия Ширенова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда, где Ширенову избиралась мера пресечения.

"Суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ, арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

По данным газеты "Коммерсантъ", в 2018 году между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО были заключены два контракта, в том числе на поставки компьютеров и другой оргтехники, а также расходных материалов - в августе на 761 млн рублей, а в декабре еще на 767,1 млн рублей.

Тогда же полковник Ширенов "с целью хищения государственных денежных средств из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием" вступил, по версии следствия, в преступный сговор с начальником отдела комплексных закупок ФГУП СВЭКО Михаилом Третьяковым и гендиректором ООО "Парамитек" (занимается оптовой торговлей офисной техникой и оборудованием) Алексеем Чернецких.

"Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО "Парамитек" Чернецких победу как единственному поставщику соответствующей техники и расходников", - пишет газета.

Как говорится в статье "Коммерсанта", "Парамитек" вместе с другим подконтрольным Чернецких ООО "ЭкспоСервис" - соисполнителем госзаказа ФГУП СВЭКО - заключил в июне - июле 2019 года четыре договора на 42,4 млн, 77,3 млн, 60 млн и 54,5 млн рублей, при исполнении которых, по версии следствия, было похищено более 48 млн рублей. Согласно заключению специалистов, привлеченных следствием, цены на оргтехнику для ФСО были завышены по сравнению со среднерыночными на 30%.