Фигурант дела Голунова заразился коронавирусом в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Один из бывших полицейских, обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова, по предварительным данным, заразился коронавирусом в СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщил адвокат другого фигуранта дела Дмитрий Коврижкин.

"По моей информации, заразился Максим Уметбаев. Его симптомы напоминают признаки коронавирусной инфекции. Заболел сам Уметбаев и три его сокамерника", - сказал Коврижкин, представляющий интересы Игоря Ляховца. "Стороне защиты экс-полицейских поступила информация о нескольких заболевших коронавирусом в "Лефортово", а у нас предстоят следственные действия на этой и следующей неделях. Будем писать обращение на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина об отложении следственных действий для того, чтобы не распространять COVID-19 по СИЗО Москвы", - добавил он.

Комментарий адвоката Уметбаева ТАСС получить пока не удалось. 1 июня Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу адвокатов экс-полицейских на продление им ареста.

Бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец обвиняются в совершении преступлений по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, они незаконно приобрели наркотические средства и в июне 2019 года подкинули их Голунову с целью незаконного его привлечения к уголовной ответственности.