В Москве задержали мошенников, похищавших автомобильные номера с целью вымогательства

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Столичная полиция задержала двоих приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в похищении номеров с автомобилей, припаркованных во дворах на севере Москвы, и вымогательстве денег за их возврат. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как сообщили в главке, в полицию обратились пятеро человек, которые проживают в районе Ховрино. Они сообщили, что с их автомобилей похищены государственные номера. Кроме того, заявители обнаружили записки, в которых говорилось о том, что для возврата номеров владельцам необходимо пополнить счет электронного кошелька по указанному номеру телефона на сумму 1 500 рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Левобережной улице задержали подозреваемых. Ими оказались 21-летний и 29-летний приезжие из ближнего зарубежья", - сказали в пресс-службе. В полиции добавили, что злоумышленники сняли номера с машин, припаркованных во дворах домов на Зеленоградской и Клинской улицах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 325.1 УК РФ ("Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства"). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.