Власти Забайкальского края назвали основную причину природных пожаров

ЧИТА, 25 мая. /ТАСС/. Горящий в Забайкальском крае мусор стал основным источником природных и техногенных пожаров на территории региона, сообщил вице-премьер края Андрей Гурулев.

С 15 апреля в лесах Забайкалья действует режим ЧС. В начале мая, в том числе из-за ветра, переходящего в шквалистый, ситуация в регионе обострилась. Несколько раз огонь подходил к населенным пунктам, но людям удалось отстоять поселки и села, для этого привлекалась авиация МЧС России.

"За прошедшую неделю произошло 242 пожара. Обращаю внимание глав муниципальных образований, что более ста из них - это горение мусора, в том числе и на несанкционированных свалках. Отсюда все лесные и техногенные пожары возникают. Силами краевого управления МЧС России составляются протоколы со штрафами в 150 тысяч рублей на глав поселений", - сказал Гурулев на оперативном заседании исполнительных властей региона.

По данным пресс-службы краевого правительства, на утро понедельника в Забайкалье зарегистрировано шесть лесных пожаров. Из них четыре действуют на площади чуть больше 2 тыс. га, еще два локализованы на 17 га.

Ранее сообщалось, что регион получит более 90 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с лесными пожарами. Кроме того, Забайкалье приобретает лесопожарную технику по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".