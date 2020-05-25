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Захваченного в заложники пиратами в Бенине гражданина Украины освободили

Моряк уже находится "в одной из стран ЕС", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Гражданин Украины из состава команды контейнеровоза Tommi Ritscher, захваченный ранее пиратами в Гвинейском заливе, освобожден и находится на территории Европы. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов - член экипажа Tommi Ritscher, захваченного в Гвинейском заливе 19 апреля", - написал министр в Twitter.

Кулеба уточнил, что моряк уже находится "в одной из стран ЕС" и вскоре вернется на родину.

19 апреля пираты пробрались на борт контейнеровоза Tommi Ritscher, который находился на якорной стоянке в территориальных водах Бенина. Пришедшие на помощь судну катера ВМС Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники пиратов. В результате те оказались отрезанными от берега. Несколько часов спустя силам ВМС Нигерии совместно со спецназом удалось освободить 11 членов экипажа контейнеровоза. Однако часть заложников - группа из восьми человек - осталась в руках пиратов, в том числе и трое россиян. После переговоров с бенинскими властями бандиты покинули борт судна вместе с заложниками и вышли за пределы территориальных вод Бенина.

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