СК задержал трех подозреваемых в перестрелке на юге Москвы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Следователи СК задержали троих подозреваемых в перестрелке на территории автостоянки возле ЖК "Ясный" на Каширском шоссе в Москве, еще более 15 участников и очевидцев конфликта допрошены. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В рамках расследования уголовного дела по факту инцидента со стрельбой на юге Москвы задержаны трое подозреваемых", - сказала она. По ее словам, следователи допросили более 15 участников конфликта и очевидцев, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, у которых обнаружено огнестрельное оружие различной модификации.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что всего были задержаны восемь человек, все они проверяются на причастность к перестрелке, в результате которой ранены два человека. По данным СК, ранения получил один человек.

"По предварительным данным, между двумя группами мужчин произошел конфликт с применением оружия. Назначены баллистическая, дактилоскопическая, генетическая и другие судебно-медицинские экспертизы", - добавила Иванова.

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